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بالفيديو والصور.. تظاهرات غاضبة بالأزهر تضامناً مع القدس

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تواصل – وكالات:

انْدَلَعَت تظاهرات بساحة الجامع الأزهر، عقب صلاة الجماعة؛ اعتراضاً على قرار الرئيس الأمريكي ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وردد مئات المصلين هتافات: “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، “فلسطين عَرَبِيّة والقدس برضه عَرَبِيّة”، و”تسقط تسقط إسرائيل”، و”بالدم بالروح.. القدس مش هتروح”.

ووصف وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، قرار الرئيس ترامب بـ”الإرهابي”. وقال شومان خلال إلْقَاء خطبة الْجُمُعَة من الجامع الأزهر الشريف: “ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي نوفمبر 1917 صدر الوعد المشؤوم المسمى ببلفور، بجعل فلسطين العَرَبِيّة موطناً لليهود، وقبل يومين صدر وعد ترامب، بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، في اعتراف رسمي بأن القدس عاصمة للصهاينة”.

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