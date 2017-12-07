مسؤول أوروبي: لا نقل لأي سفارة للدول الأوروبية إلى القدس

تواصل – وكالات:

نفى دبلوماسي أوروبي، “نقل أَي من سفارات الدول الأوروبية لدى إسرائيل إلى القدس” قبل التَّوَصُّل إلى الحل النهائي للصراع الفلسطيني الصهيوني.

وقال ممثل الاتِّحَاد الأوروبي لدى فلسطين، رالف طراف، في بيان صحفي إن: “الاتِّحَاد والدول الأعضاء فيه سيستمرون باحترام الإجماع الدولي، ولن ننقل أَياً من سفاراتنا إلى القدس مَا لم يتم التَّوَصُّل إلى الحل النهائي”.

وعبر طراف عن القلق البالغ من إعلان الرئيس الأمْرِيكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، والآثار المحتملة له على الآمال بتحقيق السلام.

وقال: “تطلعات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يجب تحقيقها من خلال الوصول إلى صيغة مشتركة عبر المفاوضات، ومن ضمنها القدس”.

وأَضَافَ أن القرار الأمريكي ضد القدس “إجراء يقوض الجهود لإحلال السلام، ويجب تجنبه”، دَاعِيَاً إلى “وقف التصعيد وضبط النفس، وضرورة إيجاد طريقة وصيغة من خلال المفاوضات تضمن أن تكون القدس عاصمة للدولتين”.