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13 ضابطاً لتنازل المستفيدين من “التمويل المَدْعُوم” لأقارب الدرجة الأولى

13 ضابطاً لتنازل المستفيدين من “التمويل المَدْعُوم” لأقارب الدرجة الأولى
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تواصل – الرياض:

أَوْضَحَ المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، أنه يمكن لكافة المستفيدين من برنامج “التمويل المَدْعُوم” الاستفادة من خدمة التنازل عن تمويلهم إلى أحد أَقَارِبهم من الدرجة الأولى. مُحَددِّاً أَقَارِب الدرجة الأولى بـ “الأب – الأم – أحد الأبناء – إحدى البنات – أحد الإخوان – إحدى الأخوات”، وذلك بِحَسَبِ الضوابط المتبعة بالصندوق للتنازل.

وَأَشَارَ “الدهمش”، إلى أنه ومن منطلق الشفافية في التعامل مع المستفيدين فقد تم وضع عدد من الضوابط والمعايير، تقوم من خلالها لجنة خَاصَّة في الصندوق العقاري بدراسة طلبات المستفيدين الرَاغِبِين في التنازل عن “تمويلهم المَدْعُوم” لأحد أَقَارِبهم من الدرجة الأولى، مُوَضِّحَاً أن هذه الضوابط تأتي على النحو التالي:

1ـ أن يكون “المستفيد المتنازل” أحد المستحقين في قوائم الصندوق العقاري، سواء صَدَرَت له الموافقة، أم مازال على قائمة الانْتِظَار.

2ـ أن يكون “المتنازل له” موظفاً أو موظفةً على رأس العمل.

3ـ أن يكون لدى “المتنازل له” الملاءة المالية والائتمانية، والقدرة على سداد التمويل المَدْعُوم.

4ـ لا يمكن التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق في فترة سابقة.

5ـ إمكانية التنازل للأب.

6ـ إمكانية التنازل للابن المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً.

7ـ إمكانية التنازل للابن الأعزب البالغ من العمر 24 عاماً.

8ـ إمكانية التنازل للأخ المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً.

9ـ إمكانية التنازل للأخ الأعزب البالغ من العمر 24 عاماً.

10ـ إمكانية التنازل للمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان.

11ـ إمكانية التنازل للأرملة (سواء أكانت: أماً أو أختاً أو ابنةً).

12ـ إمكانية التنازل للأخت أو الابنة التي تجاوزت 40 عَامَاً ولم تتزوج.

13ـ إمكانية التنازل للأخت أو الابنة المتزوجة من غير سعودي الجنسية.

وعن متطلبات تنازل المستفيد عن القرض لأَقَارِبه، أكَّدَ “الدهمش” ضرورة تعبئة نموذج التنازل عن القرض، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد المتنازل والمتنازل له، بِالإِضَافَةِ لإحضار الوثائق والمستندات الأُخْرَى (كخطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، وتعبئة نموذج إقرار “سمه”، وصورة مِنْ كَشْفِ حسابه البنكي لـ 3 أشهر)، وفِي حَالِ وُجد دخل إضافي شَهْري أو سنوي فيجب إرفاق مَا يثبت ذلك من مستندات وكشوفات ليتم احتسابها من ضمن الدخل الشَهْري للمتنازل له.

مما يُذْكَرُ أَنَّ الصندوق العقاري قد نشر في نوفمبر الماضي عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر” redfksa @ فيديو توضيحياً يؤكد فيه إمكانية التنازل عن طلب التمويل المَدْعُوم لأحد الأَقَارِب من الدرجة الأولى، حَاثّاً المواطنين الذين يرغبون في الاستفسار عن خدمة التنازل للأَقَارِب على الاتصال بمركز العناية بالمستفيدين 920033321؛ للحصول على مزيد من الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن.

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