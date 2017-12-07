إنستجرام تختبر تطبيقاً منفصلاً للرسائل الخاصة

تواصل – وكالات:

تختبر منصة مشاركة الصور إنستجرام تَطْبِيقَاً مستقلاً للرسائل الخَاصَّة يدعى “مباشر” (Direct)، في خطوة تُعْتَبَر الأولى من نوعها نحو إِزَالَة ميزات الرسائل من التطبيق الأساسي، وسوف يتوفر تطبيق (Direct)، الذي يعمل على فتح الكاميرا بنفس طريقة سناب شات، على أندرويد وآي أو إس ابتداءً من اليوم الْجُمُعَة، في 6 بلدان هي: تشيلي، وإسرائيل، وإيطاليا، والبرتغال، وتركيا، وأوروغواي.

وتتشابه بنية التطبيق الجديد إلى حد كبير مع تطبيق التراسل بالفيديو المباشر سناب شات، ويركز (Direct) على الكاميرا وإِنْشَاء مواد جديدة من صور وفيديوهات لمشاركتها، كما تتطابق كاميرا التطبيق مع كاميرا إنستجرام، لكن هناك 4 مرشحات جديدة وحصرية للتطبيق، وتتواجد خيارات الحساب والإعدادات في الجهة اليسرى للكاميرا، بينما توفر عملية التمرير إلى اليمين قائمة الدردشات، بشكل يشابه تَمَامَاً مَا يوفره التطبيق الرَئِيسِيّ لإنستجرام حَالِيَّاً.

ويتوقف تطبيق إنستجرام تلقائياً عن عرض الدردشات مع قيام المستخدمين بتثبيت التطبيق الجديد (Direct)، وعند التمرير إلى اليسار ضمن تطبيق مشاركة الصور الرَئِيسِيّ فإنه يعرض رسوماً متحركة يمكنها نقل المستخدم بشكل مباشر إلى تطبيق (Direct)، وينطبق الأَمْر نفسه على تطبيق (Direct) حَيْثُ إِنَّ التمرير إلى اليسار ضمن صندوق الوارد ينقل المستخدم مرة أُخْرَى إلى إنستجرام.

وتتشابه هذه الحركة إلى حد كبير مع مَا فعلته الشركة الأم فيسبوك عندما فصلت تجربة الرسائل وجعلتها خارج التطبيق الرَئِيسِيّ للشبكة الاجْتِمَاعِيّة قبل ثلاث سنوات، وَأَشَارَ هيمل شاه، مدير منتج إنستجرام: “نريد أن يكون إنستجرام بمثابة مكان لجميع اللحظات الخَاصَّة بالمستخدم والمشاركات الخَاصَّة مع الأصدقاء المقربين هي جزء مُهِمّ من ذلك”.

وأَضَافَ شاه، “تطوير تطبيق Direct تم بشكل مباشر من داخل إنستجرام على مدى السنوات الأربع الماضية، وأصبح بإمكاننا جعله أفضل إذا تم تحويله إلى تطبيق مستقل من تلقاء نفسه، ويمكننا المساعدة في خلق فضاء أسرع وأكثر إِبْدَاعاً للمشاركات الخَاصَّة من خلال تطبيق Direct المستقل”.

تَجْدُر الإشارة إلى أن منصة فيسبوك ماسنجر قد بدأت رحلتها مع 500 مليون مستخدم، وموجة كبيرة من المراجعات المتدنية ذات النجمة الواحدة، وتمتلك المنصة حَالِيَّاً 1.3 مليار مستخدم، مع تحسن في المراجعات والتصنيف وصل بشكل متوسط إلى 3 نجوم، وبالأخذ بعين الاعتبار فقد أصبح (Direct) ثالث خدمة من نوعها توفرها فيسبوك بعد توفيرها ماسنجر وواتساب.