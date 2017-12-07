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اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله

اليمن.. وصية لـ «صالح» كتبها بخط يده قبل يوم من مقتله
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تواصل – وكالات:

تداولت على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، رسالة مكتوبة بخط اليد قَالَ ناشطون يمنيون: “إنها وصية كتبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل مَقْتَله بيوم واحد على أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية”، وتضمنت الرسالة وصيته الأخيرة لأولاده وللشعب اليمني.

ونشر الصحفي اليمني المقرب من الرئيس اليمني الراحل، سام الغباري على حسابه بـ”تويتر”، صورة الوصية، التي يعود تاريخها إلى 3 ديسمبر الْجَارِي، أَي قبل يوم واحد فقط من مَقْتَل الرئيس السابق، ومذيلة بتوقيعه.

وقال صالح، في الرسالة: “إن وجدتم هذه الورقة فاعلموا أن الوطن غال، ولا يمكن لنا أن نتهاون فيه، وصيتي لأولادي وشعب اليمن أن لا تستسلموا لهذه الميليشيات الإِجْرَامية، ولا تسلموا لهم اليمن الجمهوري، وكونوا كابوساً يسرق نومهم”.

وأَضَافَ: “في هذه اللحظات لا أرى نفسي إلا بين الكثير من الخونة، الذين باعوا اليمن بثمن بخس، تحيتي إليكم أيها الشعب اليمني العظيم، نلتقي في الفردوس الأعلى”.

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