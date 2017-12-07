توقعات بـ39 يوماً بارداً على المملكة وتساقط للثلوج شمالاً وغرباً

تواصل – الرياض:

توقع الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبدالعزيز المرمش الشمري، أن تشهد بعض مناطق المملكة تساقطاً للثلوج خلال شتاء هذا العام، خصوصاً جبال اللوز في منطقة تبوك، وبعض مدن الحدود الشمالية مثل عرعر والقريات.

وأوضح الشمري، أنه من منتصف ليلة أمس 7 من ديسمبر دخلت المربعانية ومدتها 39 يوماً، وهي تعتبر بداية البرد على الجزيرة العربية، وفقاً لـ”الوطن”.

وأضاف، أن المربعانية لها ثلاثة نجوم – منازل من منازل القمر – أنواء- هي الإكليل والقلب والشولة ومدة كل نجم 13 يوماً. لفت الشمري إلى أنه في حال سقوط أمطار خلال فترة النجم الأول يعتبر من الوسم.

وتابع، أن فصل الشتاء يدخل فلكياً عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في ليلة 21 ديسمبر، ويستمر مدة ثلاثة أشهر إلى ليلة 21 مارس، حيث يدخل فصل الربيع، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة شديدة البرد خلال شهري يناير وفبراير تتساقط خلالها الثلوج على بعض أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخاصة قارة أوروبا وشمال أمريكا وكندا وعلى روسيا وتركيا وشمال إيران.