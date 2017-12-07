المملكة تتصدى لأكثر من 60 مليون هجمة إلكترونية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

المملكة تتصدى لأكثر من 60 مليون هجمة إلكترونية

المملكة تتصدى لأكثر من 60 مليون هجمة إلكترونية
0

تواصل – الرياض:

أكد المختص بأمن المعلومات المهندس عامر البشارات، أن المملكة إحدى أكثر عشر دول استهدافاً بهجمات أمن المعلومات، مُشِيرَاً إلى أنها تتعرض سنوياً لأكثر من 60 مليون هجمة إِلِكْتُرُونِيّة لأهداف سياسية واقتصادية وجيوغرافية، لكنها تتصدى لها بأقوى الأنظمة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الإسلامية بِعُنْوَان: (أمن المعلومات التهديدات وطرق الحماية)، واستهل البشارات حديثه عن أهمية أمن المعلومات في حياتنا اليومية التي تعتمد على المجال التقني، وهذا الاعتماد الكبير على أنظمة تقنية المعلومات يُحتّم حمايتها وسد الثغرات التي تهدد مصالحنا لِأنَّ التقنية سلاح ذو حدين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: «mbc» توقف «علا الفارس» لإساءتها للمملكة.. والمذيعة ترد: حوروا كلامي

مصادر: «mbc» توقف «علا الفارس» لإساءتها للمملكة.. والمذيعة ترد: حوروا كلامي

سفارة المملكة في ماليزيا تحذر من «مياه زمزم» مغشوشة

سفارة المملكة في ماليزيا تحذر من «مياه زمزم» مغشوشة

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يرتفع إلى 32.6 مليون

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يرتفع إلى 32.6 مليون

بالفيديو.. لاعب سابق في برشلونة يُشهر إسلامه بالمملكة

بالفيديو.. لاعب سابق في برشلونة يُشهر إسلامه بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>