المملكة تتصدى لأكثر من 60 مليون هجمة إلكترونية

تواصل – الرياض:

أكد المختص بأمن المعلومات المهندس عامر البشارات، أن المملكة إحدى أكثر عشر دول استهدافاً بهجمات أمن المعلومات، مُشِيرَاً إلى أنها تتعرض سنوياً لأكثر من 60 مليون هجمة إِلِكْتُرُونِيّة لأهداف سياسية واقتصادية وجيوغرافية، لكنها تتصدى لها بأقوى الأنظمة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة الإسلامية بِعُنْوَان: (أمن المعلومات التهديدات وطرق الحماية)، واستهل البشارات حديثه عن أهمية أمن المعلومات في حياتنا اليومية التي تعتمد على المجال التقني، وهذا الاعتماد الكبير على أنظمة تقنية المعلومات يُحتّم حمايتها وسد الثغرات التي تهدد مصالحنا لِأنَّ التقنية سلاح ذو حدين.